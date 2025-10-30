Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP Winter Assembly Session Dec 1 to 5 Opposition Demands Extension for Public Debates
MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आ गई तारीख, लेकिन विपक्ष क्यों हो गया नाराज?

MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आ गई तारीख, लेकिन विपक्ष क्यों हो गया नाराज?

संक्षेप: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें केवल चार बैठकें होंगी, जिसपर विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने किसानों की समस्या और बेरोजगारी जैसे लंबित मुद्दों पर विस्तृत बहस के लिए सत्र विस्तार की मांग करते हुए विरोध जताया है।

Thu, 30 Oct 2025 01:54 PMAnubhav Shakya भोपाल, पीटीआई
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी घोषणा की, जिसमें चार बैठकों के जरिए सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज निपटाने तैयारी है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर खासा नाराज है और सत्र को लंबा करने की जोरदार मांग कर रहा है, ताकि जनता के मुद्दों पर ज्यादा बहस हो सके।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सत्र का शेड्यूल

विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने ऐलान किया कि सत्र में केवल चार सिटिंग्स होंगी। इनमें सरकारी बिल, बजट से जुड़े फैसले और अन्य जरूरी काम पूरे किए जाएंगे। सत्र की छोटी अवधि से सरकार को तेजी से काम करने का मौका मिलेगा।

विपक्ष का तीखा विरोध

महज पांच दिनों के विधानसभा सत्र से विपक्ष नाराज दिख रहा है। इस मुद्दे ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने बुधवार रात को ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल, स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर सत्र विस्तार की मांग ठोंक दी। उनके मुताबिक, प्रदेश में किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी की मार, महंगाई का बोझ जैसे तमाम गंभीर मुद्दे लंबित हैं, जिन पर पांच दिनों में विस्तृत बहस असंभव है। सिंघार ने लोकतांत्रिक परंपराओं का हवाला देते हुए कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जनहित के सवालों पर पूरी छूट मिलनी चाहिए, वरना ये मुद्दे दबकर रह जाएंगे और जनता की आवाज कुचली जाएगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|