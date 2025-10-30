MP विधानसभा के शीतकालीन सत्र की आ गई तारीख, लेकिन विपक्ष क्यों हो गया नाराज?

संक्षेप: मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें केवल चार बैठकें होंगी, जिसपर विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने किसानों की समस्या और बेरोजगारी जैसे लंबित मुद्दों पर विस्तृत बहस के लिए सत्र विस्तार की मांग करते हुए विरोध जताया है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी घोषणा की, जिसमें चार बैठकों के जरिए सरकार के महत्वपूर्ण कामकाज निपटाने तैयारी है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर खासा नाराज है और सत्र को लंबा करने की जोरदार मांग कर रहा है, ताकि जनता के मुद्दों पर ज्यादा बहस हो सके।

सत्र का शेड्यूल विधानसभा के प्रधान सचिव अरविंद शर्मा ने ऐलान किया कि सत्र में केवल चार सिटिंग्स होंगी। इनमें सरकारी बिल, बजट से जुड़े फैसले और अन्य जरूरी काम पूरे किए जाएंगे। सत्र की छोटी अवधि से सरकार को तेजी से काम करने का मौका मिलेगा।