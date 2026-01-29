Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़MP will get some relief for two days, then new Western Disturbance will become active
MP में दो दिन बारिश से राहत, फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

MP में दो दिन बारिश से राहत, फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, IMD ने जारी किया बारिश का अलर्ट

संक्षेप:

IMD से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। शाजापुर जिले के गिरवर में शीतल दिन दर्ज किया गया।

Jan 29, 2026 03:06 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते दिनों हुई बारिश फिलहाल थम गई है और अब दो दिन तक लोगों के लिए राहत भरे रहेंगे। हालांकि इसके बाद रविवार से एकबार फिर बारिश का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अभी राज्य के अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने तथा तेज उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में और गिरावट होने की संभावना है। लेकिन फिर एक के बाद एक दो नए पश्चिमी विक्षोभ बनने से 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

IMD से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। शाजापुर जिले के गिरवर में शीतल दिन दर्ज किया गया। सबसे घना कोहरा ग्वालियर में रहा, इस दौरान वहां अधिकतम 500 मीटर तक की विजिबिलिटी रही।

अगले दो दिन बारिश से राहत, फिर बिगड़ेगा मौसम

29 जनवरी (गुरुवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा, जबकि भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाने का अनुमान लगाया है।

30 जनवरी (शुक्रवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, श्योपुर, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा, जबकि विदिशा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, शहडोल, कटनी, दमोह, सतना, पन्ना और सागर जिलों में कहीं-कहीं मध्यम कोहरा छाने का अनुमान लगाया है।

31 जनवरी (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में एकबार फिर मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान विभाग ने इन जिलों में आंधी-तूफान व गरज-चमक के साथ बारिश होने व बिजली गिरने की संभावना जताई है।

1 फरवरी (रविवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, आगर, राजगढ़, विदिशा, सागर, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, रायसेन, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जिलों में आंधी-तूफान व गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान यहां बिजली भी गिर सकती है।

2 फरवरी सोमवार को मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ आंधी-तूफान व गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।

बुधवार को कहां हुई बारिश, कहां पड़ी सबसे ज्यादा ठंड

बीते दिन यानि बुधवार के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस मंदसौर में रिकॉर्ड हुआ, जबकि सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया। शाजापुर जिले के गिरवर में शीतल दिन रहा। बरसात की बात करें तो नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा में सबसे ज्यादा 3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

कोहरे की बात करें तो ग्वालियर जिले में सबसे घना कोहरा, वहीं रीवा और दतिया जिलो में मध्यम कोहरा, जबकि उज्जैन, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, राजगढ़, खजुराहो (छतरपुर), सतना जिलों में हल्का कोहरा दर्ज किया गया। इस दौरान दतिया और ग्वालियर में सबसे कम 200 से 500 मीटर विजिबिलिटी रही। इसके बाद उज्जैन और रीवा में 500 से 1000 मीटर विजिबिलिटी दर्ज की गई।

ये भी पढ़ें:MP में बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, कार्यकर्ताओं को दी त्रिशूल दीक्षा
ये भी पढ़ें:MP में बर्थडे पार्टी में गई नाबालिग से रेप, DJ की आवाज का फायदा उठाकर की वारदात
ये भी पढ़ें:MP में 2 बार निलंबित टीचर का सम्मान, विभाग बोला-हमने तो किसी का नाम ही नहीं दिया
ये भी पढ़ें:MP के स्कूल में गणतंत्र दिवस पर गांधीजी का अपमान, बच्चों ने गाए आपत्तिजनक गाने

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पूर्वी ईरान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 4.5 से 5.8 किमी की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय है। उत्तर-पूर्व उत्तर-पूर्व भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई पर लगभग 241 किमी प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। एक अन्य नया पश्चिमी विक्षोभ के 2 फरवरी 2026 से उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|