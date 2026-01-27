पश्चिमी विक्षोभ के असर से MP में इस हफ्ते 3 दिन होगी बारिश, IMD ने इन जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

संक्षेप: बीते दिन सबसे घना कोहरा रीवा और छतरपुर (खजुराहो) जिलों में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम विजिबिलिटी रीवा में 500 से 1000 मीटर तक दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस शिवपुरी में दर्ज किया गया।

उत्तर भारत को प्रभावित कर रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों सर्दी के मौसम में भी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में मौसम में बदलाव का अनुमान है। इस दौरान विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बिजली चमकने, तेज हवाएं चलने तथा गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां जिलों में कहीं-कहीं तेज हवा के साथ बारिश होने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारिश और बिजली गिरने के साथ घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, आगर, सागर जिलों में मध्यम कोहरे के साथ झंझावात और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है।

कैसा रहा बीते दिन का मौसम, कहां गिरा पानी मंगलवार सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों के मौसम की बात करें तो प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई एवं शेष सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान बड़वानी में 0.5 मिलीमीटर और गुना में 0.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस शिवपुरी में दर्ज किया गया, वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस मंडला में दर्ज किया गया। बीते दिन सबसे घना कोहरा रीवा और छतरपुर (खजुराहो) जिलों में रिकॉर्ड किया गया। सबसे कम विजिबिलिटी रीवा में 500 से 1000 मीटर तक दर्ज की गई।

इस हफ्ते इन जिलों में बारिश का अनुमान 27 जनवरी (मंगलवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, निवाड़ी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर जिलों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है।

28 जनवरी (बुधवार) के लिए मौसम विभाग ने मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, मैहर, रीवा और मउगंज जिलों के लिए कहीं-कहीं हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है।

31 जनवरी (शनिवार) के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के नीमच, मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों के लिए हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है।