MP में अगले दो दिन खूब चलेगी शीत लहर और छाया रहेगा कोहरा, IMD का इन जिलों में ऑरेंज व येलो अलर्ट

संक्षेप: पिछले 24 घंटो के दौरान भोपाल, रायसेन, इंदौर, शाजापुर जिलो में शीत लहर का प्रभाव रहा। पिछले 24 घंटो में, अधिकतम तापमान उज्जैन संभाग के जिलों में 2.4°C तक काफी गिरे एवं शेष सभी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीत लहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के भोपाल, रायसेन, इंदौर और शाजापुर जिलो में शीत लहर का सबसे ज्यादा असर देखा गया। इस दौरान प्रदेश के 24 जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस गिरवर (शाजापुर) में दर्ज किया गया, तो सर्वाधिक अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस खंडवा में दर्ज किया गया।

प्रदेश में सबसे कम तापमान वाले प्रमुख जिले गिरवर (शाजापुर) 4.4 डिग्री

मंदसौर- 4.6 डिग्री

भोपाल- 4.8 डिग्री

कल्याणपुर (शहडोल)/राजगढ़/नौगांव (छतरपुर)- 5 डिग्री

पचमढ़ी (नर्मदापुरम)- 5.2 डिग्री

इंदौर- 5.4 डिग्री

रीवा- 5.5 डिग्री

रायसेन- 6.5 डिग्री

ग्वालियर, शिवपुरी- 9 डिग्री

उज्जैन- 9.5 डिग्री

रतलाम, खरगोन- 9.8 डिग्री

मंगलवार-बुधवार को इन जिलों में शीत लहर व घने कोहरे का अलर्ट 16 दिसंबर (मंगलवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल जिलों के लिए शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और सिंगरौली में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी जिलों के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

17 दिसंबर (बुधवार) को मौसम विभाग ने प्रदेश के राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल और रायसेन जिलों में शीत लहर चलने का अनुमान लगाया है, वहीं मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, विदिशा, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, जबलपुर, सतना, उमरिया, रीवा, सीधी, शहडोल और सिंगरौली जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है।