MP के मउगंज में पति की बेरहमी से हत्या, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर बनाया खौफनाक प्लान

मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से खौफनाक कांड सामने आया है। हाल ही में पुलिस को एक लाश मिली थी। पुलिस ने मामले की छानबीन कर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है।

Jan 04, 2026 05:54 pm IST Aditi Sharma
मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले से खौफनाक कांड सामने आया है। हाल ही में पुलिस को एक लाश मिली थी। पुलिस ने मामले की छानबीन कर इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। इस मामले ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। शख्स की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने रची थी और इसमें उसका साथ उसके प्रेमी ने दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी सहित एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका प्रेमी और उसका दोस्त अभी फरार है।

30 दिसंबर की सुबह मऊगंज के एनएच 135 रीवा–मिर्जापुर हाईवे पर ग्राम डगडौआ के पास एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया था। शव की हालत इतनी भयावह थी कि पहचान करना मुश्किल हो गया था। सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि चेहरा पूरी तरह क्षत-विक्षत था। पुलिस टीम ने मामले की गहन जांच शुरू की, तकनीकी सबूत, मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल और संदिग्धों से पूछताछ के बाद वह सच सामने आया, जिसने सभी को चौंका दिया। मृतक की पहचान सुधीर दाहिया उर्फ लाला के रूप में हुई है। वह सतना का रहने वाला था।

जांच में खुलासा हुआ कि कंचन दाहिया, मृतक की पत्नी ने अपने पति के करीबी दोस्त आर्यन उर्फ गबरु और बाबा पंडित के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। सुधीर दाहिया की निर्मम हत्या कर दी गई और शव को सड़क किनारे फेंक दिया गया, ताकि मामला हादसा या अज्ञात कत्ल लगे। हत्या के बाद आरोपियों को फरार होने में भी मदद मिली। संजना सिंह, निवासी बहुती, थाना नईगढ़ी ने आरोपियों को ठहरने और छिपने की व्यवस्था करवाई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जबकि मृतक की पत्नी का प्रेमी और उसका दोस्त फरार है जिनकी पुलिस तलाश कर रही है।

