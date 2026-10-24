MP में गैस-राशन को लेकर ऐसी लड़ाई, पत्नी ने कर डाली पति की हत्या
घटना के बाद महिला ने पुलिस और परिजनों को अलग कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर अंदरूनी चोटों से मौत होने की बात सामने आने के बाद उसका झुठ ज्यादा टिक नहीं पाया।
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के ग्रामीण अंचल में घरेलू विवाद के दौरान पति की हत्या का मामला सामने आया है। किशनगंज थाना क्षेत्र के विश्वास नगर में घर में राशन और गैस सिलेंडर नहीं होने को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ। आरोप है कि गुस्से में पत्नी ने लकड़ी की मोगरी से पति पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद महिला ने पुलिस और परिजनों को अलग कहानी बताकर गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर अंदरूनी चोटों से मौत होने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
दो दिन बाद घर लौटा था पति, राशन को लेकर हुआ विवाद
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान कालू मुवेल के रूप में हुई है। वह मजदूरी करता था और किशनगंज थाना क्षेत्र के विश्वास नगर में अपनी पत्नी सपना (28) के साथ रहता था। सपना मूल रूप से धार जिले के लुन्हेरा गांव की निवासी बताई गई है। पुलिस के अनुसार, कालू पिछले दो दिनों से घर नहीं लौटा था। 18 अक्टूबर को जब वह वापस आया, तो घर में खाने के लिए राशन और गैस सिलेंडर नहीं होने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर सपना ने कथित तौर पर घर में रखी लकड़ी की मोगरी उठाई और कालू पर हमला कर दिया।
हमले में कालू गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोप है कि चोट लगने के बाद भी सपना सामान्य रूप से घर के कामकाज में लगी रही। कुछ समय बाद जब उसने पति के शरीर में कोई हलचल नहीं देखी, तो उसकी बहन और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस को बताई दूसरी कहानी, पोस्टमार्टम से सामने आई सच्चाई
घटना के शुरुआती दौर में आरोपी पत्नी पुलिस और परिजनों को यह बताती रही कि उसका पति शराब के नशे में किसी से विवाद करके घर आया था। शुरुआत में मामले को लेकर संदेह की स्थिति बनी रही। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में गंभीर अंदरूनी चोटों के कारण मौत होने की पुष्टि हुई। चोटों की प्रकृति सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और सपना से पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान महिला के बयान और सामने आए तथ्यों के आधार पर उससे दोबारा सवाल किए गए। इसके बाद उसने पति पर मोगरी से हमला करने की बात स्वीकार की। पुलिस अब मामले से जुड़े घटनाक्रम और अन्य परिस्थितियों की जांच कर रही है।
घरेलू कलह में गई मजदूर की जान
पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, विवाद की शुरुआत घर में खाने-पीने के सामान की कमी को लेकर हुई थी। मृतक दो दिन तक घर से बाहर रहा था और लौटने के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। इसी दौरान मामला मारपीट तक पहुंच गया। हालांकि, घरेलू विवाद की पूरी परिस्थितियों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पुष्टि जांच के आधार पर की जाएगी। एक मामूली घरेलू कहासुनी का हिंसक रूप लेना परिवार के लिए गंभीर त्रासदी बन गया।
किशनगंज थाना प्रभारी अमित भामोर के अनुसार, पुलिस ने मामले में आरोपी सपना के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे हिरासत में लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ के आधार पर जांच की जा रही है।
रिपोर्ट -हेमंत
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें