पति ने रक्षाबंधन पर मायके जाने से किया मना, नाराज पत्नी ने कर ली आत्महत्या

मध्य प्रदेश के दतिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पति ने रक्षाबंधन पर मायके जाने से इनकार किया तो नवविवाहित ने आत्महत्या कर ली। मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम दोहर का है।पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक महिला की पहचान ममता के तौर पर हुई है।

13 महीने पहले ही उसकी शादी सुरेंद्र नाम के शख्स से हुई थी। मृतका के भाई कमल किशोर जाटवने बताया कि शादी में करीब 5 लाख रुपए का दहेज दिया गया था, लेकिन रक्षाबंधन पर ससुराल पक्ष ने ममता को मायके नहीं आने दिया, जिससे वह मानसिक रूप से तनाव में थी।

भाई ने बताया कि शनिवार शाम ममता ने फोन कर मायके आने की इच्छा जताई थी।देर शाम सूचना मिली कि उसने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।कमरे की कुंडी अंदर से बंद थी, जिसे तोड़कर शव को बाहर निकाला गया।