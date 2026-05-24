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जिसने भाई बनकर किया कन्यादान, वहीं निकला पति, चैट से खुलासा; MP में गजब कांड

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियर
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पीड़ित की पहचान ग्वालियर के चंद्रवदानी इलाके में रहने वाले रतन शर्मा के रूप में हुई है। वह पांच भाई हैं और किसी की शादी नहीं हुई। उनके मां-बाप उनके लिए लड़की ढूंढ रहे थे।

जिसने भाई बनकर किया कन्यादान, वहीं निकला पति, चैट से खुलासा; MP में गजब कांड

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से होश उड़ाने वाला मामला सामने आया है। यहां जिस महिला की शादी हुई, वह पहले से शादीशुदा निकली। जिस शख्स ने शादी के मंडप में भाई बनकर लड़की का कन्यादान किया, वो ही उसका असली पति निकला। पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित की पहचान ग्वालियर के चंद्रवदानी इलाके में रहने वाले रतन शर्मा के रूप में हुई है। वह पांच भाई हैं और किसी की शादी नहीं हुई। उनके मां-बाप उनके लिए लड़की ढूंढ रहे थे।

इस बीच उनके पड़ोसी सोनू तिवारी ने उन्हें सोनू उर्फ अजय चौहान नाम के शख्स से मिलवायाा। अजय ने कहा कि वह अपनी बहन के लिए लड़ाक ढूंढ रहा है। लड़केवालों ने लड़की की तस्वीर देखी और उसे पसंद कर शादी के लिए राजी हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित शख्स ने कहा कि परिवार ने शादी में लगभग 7 लाख रुपए खर्च किए थे। माया देवी, जिसे लड़की की मां बताया गया, उन्होंने कन्यादान किया। इसके अलावा शिल्पी परमार, राघवेंद्र परमार और सत्येंद्र चौहान भी दुल्हन के परिवार के सदस्यों के रूप में शादी में शामिल हुए।

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कैसे हुआ खुलासा?

दुल्हन शादी के बाद ग्वालियर आ गई। परिवार को उस पर शक तब हुआ जब उन्होंने गौर किया कि दुल्हन हमेशा फोन पर किसी से चैट करती रहती है। एक दिन पति ने पत्नी का फोन चेक किया। उसे व्हाट्सऐप कुछ ऐसी चैट मिली जिससे पता चला कि सोनू उर्फ अजय चौहान उसका भाई नहीं पति है। परिवारवालों का ये भी आरोप है कि ये पूरी साजिश लाखों रुपए और गहने चुराने के लिए रची गई थी। इसके बाद पीड़ित परिवार राधा को लेकर थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई।

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पुलिस ने राधा, सोनू उर्फ ​​अजय चौहान, माया देवी, शिल्पी परमार, राघवेंद्र परमार, सत्येंद्र चौहान और सोनू तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी महिला को एक वन-स्टॉप सेंटर भेज दिया है, जबकि सोनू चौहान को हिरासत में ले लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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