Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी में आए बारातियों को घर से बुलाकर लगाए गए रेबीज के इंजेक्शन, एमपी में ऐसा क्यों हुआ?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, छिंदवाड़ा
share

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हैरानी की वजह है- शादी समारोह में शामिल लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई?

शादी में आए बारातियों को घर से बुलाकर लगाए गए रेबीज के इंजेक्शन, एमपी में ऐसा क्यों हुआ?

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हैरानी की वजह है- शादी समारोह में शामिल लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई? जी हां, इसके पीछे की वजह है- रेबीज लक्षण वाले गाय के दूध से बना छाछ पीना। इसकी जानकारी शादी के बाद लगी थी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने शादी के बाद घर चले गए लोगों को बुलवाया और फिर उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए। अब तक 200-250 लोगों के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं।

शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित भैंसादंड गांव में आज उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बारात में परोसे गए दूध और मट्ठा को लेकर हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। बताया गया कि जिस गाय के दूध से मट्ठा बनाया गया था, वह गंभीर रूप से बीमार है और उसमें रेबीज के लक्षण पाए गए है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब हालत ये है कि बारात में शामिल होने आए बारातियों को घर से बुला-बुलाकर रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा था सेक्स रेकेट, 5 महिलाएं छुड़ाई गईं
ये भी पढ़ें:नूंह में पुलिस-गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली; ASIघायल

जांच में सामने आया कि गाय को कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था। मंगलवार को अचानक गाय की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद गांव में यह जानकारी फैल गई कि उसी दूध से बना मट्ठा कल शादी समारोह में परोसा गया था। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया। उप स्वास्थ्य केंद्र भैंसादंड में तत्काल कैंप लगाया गया, जहां अब तक करीब 200 से 250 लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और बारात में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी की जा रही है। स्थानीय लोगो ने बताया कि शादी समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। सभी को सूचना देकर बुलाया जा रहा है और इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।