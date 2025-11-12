एमपी में 7 डिग्री तक लुढ़का पारा, बढ़ रही ठिठुरन; इन जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी

संक्षेप: Madhya Pradesh Weather: मौसम विज्ञान केंद्र ने शीत लहर चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं अभी भी कई इलाकों में पारा 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आगे पढ़िए राज्य के किन इलाकों में शीत लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है

Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश में ठिठुरन जारी है। दिन और रात में सर्द हवाएं चलने लगी हैं। कई हिस्सों में पारा 10 डिग्री से नीच पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शीत लहर चलने की चेतावनी भी जारी कर दी है। वहीं अभी भी कई इलाकों में पारा 30 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आगे पढ़िए राज्य के किन इलाकों में शीत लहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट जारी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल ने कई इलाकों के लिए येलो चेतावनी भी जारी की है। इन जिलों में शीत लहर चलने के आसार जताए गए हैं। भोपाल, सिहोर, राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों में तीव्र शीत लहर चलने का अनुमान है। देवास, सतना, उमरिया, जबलपुर छिंदवाड़ा, सिवनी, छतरपुर, टीकमगढ़ और मैहर जिलों में शीत लहर चलने का अनुमान है। इसक अलावा अनुपपुर, बालाघाट जिलों में शीत दिन का अनुमान लगाया गया है।

पश्चिमी विक्षोभ के चलते एमपी में बढ़ रही ठंड मौसम विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक सप्ताह पहले ही एक्टिव हो गया है। इस वजह से पहाड़ी राज्यों में बर्फवारी भी शुरू हो गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली हवा का असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। इसके चलते दिन रात की ठंड पड़ने लगी है। इसका असर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल की तरफ से शीत लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।