कम दबाव से एमपी के मौसम में 26 अक्टूबर तक दिखेगा उलटफेर, इन जिलों में येलो अलर्ट
संक्षेप: बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी पर बने निम्न दबाव और दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बने कम दबाव का असर मध्य भारत तक देखा जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो 22 से 26 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहेगा।
तमिलनाडु तट के पास बंगाल की दक्षिण-पश्चिम खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं दक्षिण पूर्व अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र एक डिप्रेशन के रूप में केंद्रित हो चुका है। इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत तक देखा जाएगा। मौसम विभाग की मानें तो 22 से 26 अक्टूबर के दौरान मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग की ओर से एमपी के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 23 अक्टूबर को एमपी के बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन और खंडवा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। IMD ने 25 अक्टूबर को खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं 26 अक्टूबर को बड़वानी, बुरहानपुर, खरगौन, खंडवा, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के बाकी संभाग के जिलों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क देखा गया।