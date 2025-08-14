मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट; इंदौर, ग्वालियर समेत इन जिलों में आज बरसेंगे बदरा
MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून कमबैक कर गया है। एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में रुक-रुक कर बारिश होगी। वहीं अगले 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण ऐसा होगा। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में यह कम दबाव का क्षेत्र और ताकतवर होगा, और पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर बढ़ सकता है। इस कारण अगले एक सप्ताह तक रुक-रुककर बारिश हो सकती है।
आज यहां-यहां हो सकती है बारिश
भोपाल IMD के अनुसार, आज इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। इंदौर और आसपास के इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
क्यों हो रही बारिश
मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तट पर कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो गुरुवार तक गहरे कम दबाव में बदल सकता है। वहीं, मानसून द्रोणिका वर्तमान में भटिंडा, अंबाला, शाहजहांपुर, वाराणसी, डालटनगंज, झारसुगड़ा से होते हुए इस कम दबाव के क्षेत्र तक फैली है। कच्छ और आसपास हवा के ऊपरी हिस्से में एक चक्रवात बना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर अरब सागर तक एक पूर्व-पश्चिमी द्रोणिका तेलंगाना, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से होकर गुजर रही है।
ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में भारी बारिश की संभावना
पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हवा के ऊपरी हिस्से में चक्रवात बने हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक एक द्रोणिका बनी है, जो छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा से होकर गुजर रही है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में रुक-रुककर बारिश हो रही है।अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी के कारण पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। ग्वालियर, चंबल और इंदौर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।