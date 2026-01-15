ठिठुरते MP को IMD ने दी बारिश वाली न्यूज, 16 जनवरी के बाद पलटी मारेगा मौसम, अपडेट

संक्षेप: MP Weather: मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी हिस्से के पास से एक ट्रफ गुजर रही है, लेकिन इसका असर प्रदेश में नहीं है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस को स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है इसलिए कई जिलों में बारिश या बादल की स्थिति बनने के आसार है।

मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के साथ ठंड अपना असर दिखा रही है। कोहरे का दायरा अलसुबह तक सिमटकर रह गया है। शाम ढलने के बाद सर्द हवा का असर हालांकि कम हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में दिखने लगा है, जिससे ठंड बढ़ रही है। बीते दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक गिर गया है। जहां 12 और 13 जनवरी की रात को तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था, वहीं अब यह घटकर 9 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले एक-दो दिन तक इसी तरह ठंड बनी रह सकती है। ऐसे में लोगों को सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने और गर्म कपड़ों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में ठंड ने दिखाए तेवर शहडोल और कटनी में पारा 5 डिग्री से नीचे है, जबकि ग्वालियर-भोपाल की रातें भी सर्द है जिससे ठंड का असर तेज हो गया। बीती रात उज्जैन का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सर्द हवाओं के चलते लोगों को दो दिन की राहत के बाद फिर कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। उज्जैन शहर सुबह से ही घने कोहरे की चादर में लिपटा रहा। नानाखेड़ा, इस्कॉन मंदिर क्षेत्र, कोठी रोड, ऋषिनगर और महानंदा नगर सहित कई इलाकों में दृश्यता बेहद कम रही। कोहरे का असर सुबह करीब 8 बजे के बाद कुछ कम हुआ, लेकिन तब तक आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण उज्जैन से इंदौर, देवास और मक्सी की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी दिक्कत हुई। कई जगह वाहनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। खासतौर पर सुबह जल्दी काम पर निकलने वाले लोगों को ठंड और कोहरे दोनों से जूझना पड़ा।

बारिश के भी बन रहे आसार मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी हिस्से के पास से एक ट्रफ गुजर रही है, लेकिन इसका असर प्रदेश में नहीं है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस को स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है इसलिए कई जिलों में बारिश या बादल की स्थिति बनने के आसार है। 16 जनवरी से हिमालयी क्षेत्र में एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके असर से 3-4 दिन बाद एमपी में बारिश हो सकती है। बताया जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से जनवरी में मावठा भी गिरता है। पिछले साल कई जिलों में बारिश हुई थी। इस बार साल के पहले ही दिन बादल भी छाए रहे। गुरुवार सुबह ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा छाया रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, सतना, गुना, राजगढ़, रतलाम, मंडला समेत कई जिलों में हल्का कोहरा रहा।

शासकीय जीवाजी वेधशाला के राकेश गुप्त के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री पर पहुंच गया है। आर्द्रता सुबह 88 और शाम को 56 फीसदी रही। हवा की रफ्तार सुबह शून्य और शाम को 6 किलोमीटर दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहने से दिन में धूप के तेवर तीखे होने लगेंगे, जबकि रात में सर्द हवा एक सप्ताह तक ठंड का एहसास करवाएगी। मौसम विभाग के अनुसार पूर्व-उत्तर भारत के ऊपर समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम हवाएं 204 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। जिसका असर एमपी में भी देखने को मिल रहा है। बुधवार को भोपाल समेत कई जिलों में दिन में भी सर्द हवाएं चली। हालांकि, तेज धूप खिलने की वजह से ठंड से राहत भी मिलती रही।

कोहरे के असर ट्रेन पर प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में कोहरे का असर बरकरार है। कोहरे की वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से लेट हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा असर मालवा, झेलम और सचखंड एक्सप्रेस में हो रहा है। इसके अलावा पंजाब मेल, जन शताब्दी समेत एक दर्जन ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार, जिस तरह मॉनसून के चार महीने (जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर) में से दो महीने जुलाई-अगस्त महत्वपूर्ण रहते हैं और इन्हीं में 60 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश हो जाती है, ठीक उसी तरह दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इन्हीं दो महीने में प्रदेश में उत्तर भारत से सर्द हवाएं ज्यादा आती हैं इसलिए टेम्प्रेचर में अच्छी-खासी गिरावट आती है। सर्द हवाएं भी चलती हैं। पिछले 10 साल के आंकड़े यही ट्रेंड बताते हैं।