एमपी में आज भी कई जिलों में बारिश के आसार, 30-40 Km की रफ्तार से चलेंगी हवाएं
MP Weather Today: मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलीराजपुर, रीवा, सतना, शहडोल समेत 20 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।
MP Weather Today: मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। राज्य के कई जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई।
इन जिलों में चलेंगी तेज हवाएं
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के भोपाल केंद्र के अनुसार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और मैहर समेत कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं।
बीते 24 घंटे में शुष्क रहा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटों के दौरान पूरे मध्य प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा और कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। हालांकि कई इलाकों में तेज हवाएं चलीं। उज्जैन और इंदौर में हवा की अधिकतम रफ्तार 50 किमी/घंटा, भोपाल में 46 किमी/घंटा तथा होशंगाबाद में 43 किमी/घंटा रिकॉर्ड की गई।
तापमान की बात करें तो ग्वालियर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद खजुराहो में 36 डिग्री, सीधी और दतिया में 35.6 डिग्री तथा रीवा में 35.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस खरगोन और पचमढ़ी में दर्ज हुआ।
इन जिलों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, उज्जैन, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर और मैहर जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। राज्य के बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
क्यों बदल रहा है मौसम?
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून ट्रफ जम्मू, देहरादून, बाराबंकी, पटना होते हुए पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिसके प्रभाव से अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यही सिस्टम मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाओं की स्थिति बना रहा है।
लोगों के लिए सलाह
मौसम विभाग ने लोगों को गरज-चमक के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। तेज हवा के समय अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है। किसानों को बारिश की संभावना के दौरान सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक के छिड़काव से बचने तथा खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखने की सलाह दी गई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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