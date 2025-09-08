MP weather update many districts will receive rainfall today new weather system imd alert all latest news अभी थमा नहीं MP में बारिश का सिलसिला, मौसम चलेगा अगली चाल, इन जिलों में जोरदार बारिश, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़

अभी थमा नहीं MP में बारिश का सिलसिला, मौसम चलेगा अगली चाल, इन जिलों में जोरदार बारिश

इंदौर और उज्जैन संभाग में अभी भी सबसे कम बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित पांच जिले बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और शाजापुर हैं। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और कई जिलों में बाढ़ तक आ गई।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालMon, 8 Sep 2025 10:52 AM
सितंबर महीना आते ही मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। हालांकि एक नए वेदर सिस्टम बनने के कारण भारी बारिश का एक और दौरा आने वाला है। मौसम विभाग की मानें तो आज कई जिलों में बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इनमें भोपाल,विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पन्ना, दमोह,सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा शामिल हैं।

इसके अलावा, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट और मैहर जिलों में भी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने सितंबर में भी बारिश जारी रहने का अनुमान लगाया है, जिससे पूरे राज्य में बारिश के वितरण में संतुलन आ सकता है।

अब तक 30 जिलों जिनमें भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, अलीराजपुर, बड़वानी, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर-मालवा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना और उमरिया शामिल हैं - ने अपनी बारिश का कोटा पूरा कर लिया है या उससे आगे निकल गए हैं। श्योपुर में औसत से 213% ज्यादा बारिश हुई है।

इंदौर और उज्जैन संभाग में अभी भी सबसे कम बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा प्रभावित पांच जिले बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन और शाजापुर हैं। ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में सबसे ज्यादा बारिश हुई है और कई जिलों में बाढ़ तक आ गई। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र के सभी आठ जिलों में अपनी तय सीमा से ज्यादा बारिश हुई है है।

