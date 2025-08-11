मध्य प्रदेश आज का मौसम: अब टपाटप नहीं... झमाझम होगी बारिश, बवाल बनकर लौट रहा मानसून

Madhya Pradesh 11 August Mausam: लगभग एक सप्ताह के बाद मध्य प्रदेश में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। रविवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। लगभग एक सप्ताह बाद फिर पूरे प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। रविवार को कई जिलों में जमकर बारिश हुई, और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दवाब का क्षेत्र बनने वाला है। ऐसे में प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार, आज भी कई जिलों बारिश होने की उम्मीद है।

रविवार को इन जिलों में हुई बारिश मौसम विभाग के अनुसार, दमोह में 92 मिमी, पचमढ़ी में 29 मिमी, रीवा में 15 मिमी, खजुराहो में 5 मिमी, सिवनी में 3 मिमी, जबलपुर और सीधी में 2 मिमी और छिंदवाड़ा में 1 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, नर्मदापुरम संभाग, सागर संभाग सहित प्रदेश के लगभग 18 जिलों में कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश देखने को मिली। कुछ इलाकों में निम्न दबाव के कारण जोरदार बारिश हुई। बुंदेलखंड के दमोह में 4 फीट तक पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को नाव से निकालना पड़ा।

हिमालय की तलहटी से लौटी मानसून द्रोणिका मौसम विभाग के अनुसार, आज भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, ग्वालियर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, मुरैना, श्योपुर, भिंड, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय की तलहटी से मानसून द्रोणिका वापस आ गई है, जिससे मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ रही है। हवाओं के साथ नमी भी आ रही है।