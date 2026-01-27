बारिश-ओले और ठंड; दिल्ली के बाद MP का मौसम भी पलटा, इन जिलों में IMD का अलर्ट

संक्षेप: MP Weather Update: मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। इस बारिश से किसानों को भी फायदा होगा। इस बारिश ने फिर एक बार मध्य प्रदेश में ठंड को बढ़ा दिया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 24 घंटे इसी तरह का मौसम रहने वाला है।

राजधानी दिल्ली-एनसीआर ही नहीं मौसम ने आज मध्य प्रदेश में भी पलटी मारी और ग्वालियर-उज्जैन सहिक कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। एमपी में दो दिनों से बदलों ने डेरा जमा रखा था। आज सुबह से ही जिले के कई क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरे। उज्जैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था। इस बारिश से किसानों को भी फायदा होगा। इस बारिश ने फिर एक बार मध्य प्रदेश में ठंड को बढ़ा दिया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो अगले 24 घंटे इसी तरह का मौसम रहने वाला है।

ग्वालियर-चंबल में भी खूब झमाझम ग्वालियर-चंबल अंचल में मंगलवार को रिमझिम बारिश हुई है। सुबह से आसमान में बादल मंडरा रहे थे, जो दोपहर बाद बूंदाबांदी फिर रिमझिम बारिश में बदल गए। दिन में बारिश के बाद ठंड और बढ़ गई है। ग्वालियर सहित प्रदेशभर में बीते 48 घंटों के दौरान मौसम में अचानक बदलाव देखा गया है।ठंडी हवाओं के असर से दिन का तापमान करीब 6 डिग्री तक गिर गया है। तीन दिन पहले जहां अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था, वह घटकर 21 से 22 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम में यह बदलाव घाटी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर बताया जा रहा है।

15 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने रात में भी करीब 18 जिलों में ओले, बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह बदलाव हो रहा है। इस वजह से आने वाले दो से तीन दिन बाद सिस्टम एमपी में भी असर दिखाएगा। ओर फरवरी की शुरुआत में भी प्रदेश में बारिश का दौर रह सकता है। सोमवार को भोपाल, ग्वालियर उज्जैन समेत 20 से ज्यादा जिलों में कोहरा रहा। रीवा में कोहरा इतना घना था कि 50 मीटर बाद कुछ नहीं दिखा। वहीं, रविवार-सोमवार की रात में राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री दर्ज किया गया।

ट्रेनें भी लेट का शिकार हुईं कोहरे के कारण दिल्ली से आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। दिल्ली से ग्वालियर आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस करीब 25 मिनट की देरी से पहुंची। इसके अलावा पंजाब मेल, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस सहित कई अन्य ट्रेनें भी लेट रहीं। वहीं दिल्ली की ओर जाने वाली कुछ ट्रेनें भी देरी का शिकार हुई हैं।

30 जनवरी वाला अपडेट क्या है? मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी को उत्तर-पश्चिम भारत में अगला नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। बारिश-शीतलहर की वजह से प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। दतिया-शिवपुरी में 8 डिग्री, पचमढ़ी में 8.2 डिग्री, नौगांव में 8.6 डिग्री, श्योपुर में पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बड़े शहरों में ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 11.2 डिग्री, इंदौर में 12.2 डिग्री, उज्जैन में 12 डिग्री और जबलपुर में तापमान 13.6 डिग्री रहा।

एमपी के इन शहरों में भी बारिश ग्वालियर के अलावा उज्जैन में बारिश के साथ बड़े-बड़े ओलों ने जरूर चिंता बढ़ा दी है। उज्जैन के ग्रामीण क्षेत्रों में हुई बारिश ने कई किसानों के चेहरे खुशी से खिला दिए। इसके अलावा मंदसौर, रतलाम, गुना, बड़वानी में भी तेज बारिश हुई।

ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) और ट्रफ की वजह से हो रहा है।आसमान में बादल छाए रहने से पारे में वृद्धि हुई है। जैसे ही बादल हटेंगे, ठंड का दौर फिर से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने का अनुमान जताया है। इस वजह से कई शहरों में रात का तापमान फिर 10 डिग्री से नीचे आ जाएगा।

इन जिलों में आने वाली है बारिश मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में एमपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें मंदसौर, आगर-मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, विदिशा, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, उमरिया, शहडोल, कटनी, ग्वालियर, श्योपुर, सागर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना शामिल है। बारिश के चलते पारा गिरने के साथ ठंड भी अपना कमाल दिखाएगी।