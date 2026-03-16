एमपी में 18 से बदलेगा मौसम, 3 दिन आंधी बारिश; इन जिलों में जारी हुआ येलो अलर्ट
Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश में 18 मार्च से मौसम बदलने की संभावना है। एमपी के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है जबकि अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।
मध्य प्रदेश में 18 मार्च से मौसम में बदलाव की संभावना है। ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना समेत कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। फिलहाल राज्य में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। भोपाल में रविवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने ग्वालियर, रीवा और चंबल संभाग के कई जिलों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।
18 मार्च को कहां-कहां येलो अलर्ट?
मौसम विभाग के अनुसार, 18 से लेकर 20 मार्च के दौरान मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 18 मार्च को बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
चलेंगी तेज हवाएं
मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट जिलों के अलग-अलग हिस्सों में 30 से 40 की स्पीड में आंधी या तेज हवाएं भी चलने का अनुमान है।
19 मार्च को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 19 मार्च को एमपी के राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांडुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 से 50 की स्पीड में आंधी चलने का अनुमान है।
20 मार्च को इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 20 मार्च को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांडुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
21 मार्च को भी कुछ जगहों पर खराब रहेगा मौसम
मौसम विभाग ने 20 मार्च को इन जिलों में 40 से 50 की स्पीड में आंधी चलने का अनुमान जताया है। कुछ जिलों में 21 मार्च को भी मौसम खराब रह सकता है। बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम में जबकि सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस पंचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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