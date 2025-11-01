मध्य प्रदेश के इन जिलों में 2 दिन मौसम रहेगा, येलो अलर्ट; कम दबाव का असर
संक्षेप: उत्तर-पूर्व अरब सागर और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र पर बने निम्न दबाव के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम करवट लेगा। मध्य प्रदेश के किन जिलों में जारी किया गया है येलो अलर्ट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर-पूर्व अरब सागर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। यही नहीं पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी क्षेत्र के उत्तरी भागों और आसपास के क्षेत्रों पर भी एक निम्न दबाव देखा जा रहा है। इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत तक देखा जा रहा है। मौसम विभाग की मानें तो इन वेदर सिस्टम का असर 4 नवंबर तक मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में देखा जाएगा। पूर्व मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 1 और 2 नवंबर को जबकि पश्चिम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 4 नवंबर तक मौसम में बदलाव देखा जाएगा।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं एमपी के भोपाल, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में कल यानी दो नवंबर को भी मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने रविवार को बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, छिंदवाड़ा और पांढ़र्णा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने तीन नवंबर को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ और धार जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। सूबे के कुछ अन्य हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ फुहारें पड़ सकती हैं।