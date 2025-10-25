मध्य प्रदेश में 5 दिन मौसम की आंखमिचौली, इन जिलों में पड़ेंगी बौछारें; येलो अलर्ट
संक्षेप: मौसम विभाग ने एमपी के अलग-अलग हिस्सों में 29 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब अवदाब में तब्दील हो गया है। वहीं पूर्व मध्य अरब सागर पर अवदाब यानी डिप्रेशन बन गया है। इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत तक देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 29 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने एमपी के अलग-अलग हिस्सों में 29 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पाढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को भोपाल, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पाढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पाढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 29 अक्टूबर को नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पाढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।