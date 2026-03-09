गर्मी का ऐसा अटैक; इंदौर में पिघला रनवे, भोपाल भेजी गईं दो फ्लाइटें
इंदौर के एयरपोर्ट पर भीषण गर्मी के कारण रनवे का कोलतार पिघल गया जिससे रनवे की सतह ढीली हो गई। सुरक्षा के मद्देनजर दो यात्री उड़ानों को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा। हालांकि, इंजीनियरों ने जल्द ही मरम्मत पूरी कर ली गई।
इंदौर में भीषण गर्मी के कारण रनवे के एक हिस्से का बिटुमेन पिघल गया जिससे वह ढीला हो गया। सुरक्षा को देखते हुए मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया गया। इस दौरान रनवे बाधित होने से दिल्ली और रायपुर से आ रही इंडिगो की 2 फ्लाइटों को भोपाल डायवर्ट करना पड़ा। इंजीनियरों की टीम ने मात्र 20 मिनट में रनवे की जरूरी मरम्मत पूरी कर ली। इसके बाद एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन पुनः सामान्य हो गया। एयरलाइंस अब भोपाल भेजे गए यात्रियों को सुरक्षित इंदौर लाने की व्यवस्था कर रही है। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है।
शहर में बढ़ी गर्मी
इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के जनसंपर्क अधिकारी रामस्वरूप यादव ने बताया कि शहर में गर्मी अचानक बढ़ गई है। नियमित निरीक्षण के दौरान पाया गया कि तापमान ज्यादा होने के कारण रनवे के एक हिस्से पर बिटुमेन की परत गर्मी के कारण पिघल गई है। पाया गया कि यह तय मानकों के मुकाबले ढीली है। इसके बाद सिविल इंजीनियरों की टीम ने 20 मिनट के भीतर रनवे की मरम्मत का काम पूरा कर लिया।
दो उड़ानें भोपाल डायवर्ट
अधिकारी ने बताया कि रनवे की री-कार्पेटिंग (मरम्मत) का काम हर रोज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच किया जा रहा है। मरम्मत के दौरान इंडिगो एयरलाइंस की दो उड़ानों रायपुर-इंदौर और दिल्ली-इंदौर को भोपाल डायवर्ट कर दिया गया। दोनों को भोपाल एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमानन कंपनी दोनों उड़ानों में सवार यात्रियों को भोपाल से इंदौर लाने की व्यवस्था कर रही है। रनवे की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद इंदौर के एयरपोर्ट पर नियमित उड़ानों की आवाजाही बहाल कर दी गई है।
रतलाम में 39 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान
मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रतलाम में रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस करौंदी (कटनी) एवं पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में देखा गया। भोपाल, इंदौर, रीवा, शहडोल संभागों के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री से 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, सागर संभागों के जिलों में इसके सामान्य से 3.1 डिग्री से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया।
यदि मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में न्यूनतम तापमान की बात करें तो इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। इंदौर, उज्जैन, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री से 2.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं ग्वालियर, चंबल, रीवा संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.4 डिग्री से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रिकॉर्ड किया गया।
