एमपी में मानसून फिर हुआ एक्टिव, धार में रेड और 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
MP weather: मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर पूरी ताकत से सक्रिय हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने प्रदेश के 13 जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
MP weather: मध्य प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश होगी। पश्चिमी और मध्य हिस्सों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी जिलों में भी तेज बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही गरज-चमक, वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी-नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने और कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।
इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट
अति भारी वर्षा और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना को देखते हुए धार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात की आशंका को देखते हुए झाबुआ, रतलाम, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, टीकमगढ़, दतिया और निवाड़ी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
येलो अलर्ट वाले जिले
भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर सहित कई जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
तेज हवाएं और वज्रपात भी बढ़ाएंगे परेशानी
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ वज्रपात की संभावना है। कई स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। किसानों को खेतों में काम करते समय और आम लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
5 सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर
- शिवपुरी- 19 डिग्री सेल्सियस
- खरगौन- 19.2 डिग्री
- खंडवा- 20 डिग्री
- धार- 20.9 डिग्री
- पंचमढ़ी- 21.2 डिग्री
5 सबसे अधिक अधिकतम तापमान वाले शहर
- श्योपुर में 34.4 डिग्री सेल्सियस
- राजगढ़- 33.6 डिग्री
- रीवा- 26 डिग्री
- भेरूंदा (सीहोर)- 25.8 डिग्री
- पृथ्वीपुर (निवाड़ी)- 25.7 डिग्री
अगले कुछ दिन कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून की गतिविधियां अगले कई दिनों तक बनी रहेंगी। उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी हिस्सों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। लगातार सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण जुलाई के दूसरे सप्ताह में भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने के संकेत हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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