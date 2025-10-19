फिर बनेगा निम्न दबाव का क्षेत्र; एमपी में 3 दिन मौसम रहेगा खराब, कहां-कहां बारिश?

संक्षेप: मध्य प्रदेश में एकबार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तीन दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। मौसम कहां-कहां रहेगा खराब जानने के लिए पढ़ें मौसम विभाग का यह अपडेट…

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले दो वेदर सिस्टमों के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर मौसम खराब हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी 3 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम बिगड़ सकता है। इसको लेकर एमपी के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्ष्य द्वीप क्षेत्र पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने और एक डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इतना ही नहीं दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्नोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की संभावना है।

एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान और उससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश पर देखा जा रहा है। इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत पर देखा जाएगा। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। रायसेन और मैहर जिलों में भी इन तीन दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई गई है।