फिर बनेगा निम्न दबाव का क्षेत्र; एमपी में 3 दिन मौसम रहेगा खराब, कहां-कहां बारिश?

संक्षेप: मध्य प्रदेश में एकबार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में तीन दिन मौसम खराब रहने की चेतावनी दी है। मौसम कहां-कहां रहेगा खराब जानने के लिए पढ़ें मौसम विभाग का यह अपडेट…

Sun, 19 Oct 2025 03:27 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले दो वेदर सिस्टमों के चलते देश के अलग-अलग हिस्सों में एकबार फिर मौसम खराब हो सकता है। मध्य प्रदेश में भी 3 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में दिवाली के बाद मौसम बिगड़ सकता है। इसको लेकर एमपी के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्ष्य द्वीप क्षेत्र पर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ने और एक डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इतना ही नहीं दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्नोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के बनने की संभावना है।

एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी राजस्थान और उससे सटे पश्चिमी मध्य प्रदेश पर देखा जा रहा है। इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत पर देखा जाएगा। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मध्य प्रदेश में 21 अक्टूबर से मौसम बिगड़ेगा। मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने 21, 22 और 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा, शिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने या बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। रायसेन और मैहर जिलों में भी इन तीन दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारे पड़ने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने 22 और 23 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के हरदा, बुरहानपुर और खंडवा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। सिंगरौली और सीधी जिलों में भी इन दो दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 21 और 22 अक्टूबर को उमरिया, जबलपुर और नरसिंहपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
