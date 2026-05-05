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एमपी में 60 की रफ्तार से चलेगी आंधी, आफत बनकर बरसेंगे ओले; ऑरेंज और येलो अलर्ट

May 05, 2026 05:41 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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Madhya Pradesh Mausam: मध्य प्रदेश में मौसम बदल गया है। मंगलवार को कई जिलों में बारिश हुई। कुछ जगहों पर ओले भी गिरे, जिससे तापमान कम हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए आंधी-बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

एमपी में 60 की रफ्तार से चलेगी आंधी, आफत बनकर बरसेंगे ओले; ऑरेंज और येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। मंगलवार को धार, बड़वानी, झाबुआ और ग्वालियर सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई जबकि डिंडौरी में ओले गिरे। ग्वालियर में सुबह की तेज धूप के बाद अचानक बदले मौसम से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा तक जा सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान खंडवा, खरगोन, दतिया, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम खराब रहने के दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, बड़वानी, धार, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सागर, मैहर, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने हरदा, बुरहानपुर, इंदौर, देवास, शाजापुर, अनुपपुर, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, दमोह जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी के दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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