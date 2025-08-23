एमपी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

Madhya Pradesh Mausam: मध्य प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में मौसम रहेगा खराब? ताजा वेदर अपडेट जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

मध्य प्रदेश में एकबार फिर जोरदार बारिश वाला मौसम बन गया है। बीते 24 घंटे के दौरान चंबल, रीवा, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, सागर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने इस हफ्ते एमपी के अलग-अलग हिस्सों में 28 अगस्त तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ रुक-रुक कर बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान दिया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भी सूबे के विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी, दमोह, सागर और श्योंपुरकलां जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही विदिशा, आगर, अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना जिलों के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं-कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती हैं। सिंगरौली, रीवा, मऊगंज, सतना, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और पांढुर्णा जिलों में भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश देखी जा सकती है। इसको लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।