एमपी के इन जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, कहां शीतलहर की चेतावनी?
Madhya Pradesh Weather Forecast: एमपी में कड़ाके की ठंड के बीच अगले 24 घंटे के दौरान सूबे के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीत लहर का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहा। सूबे में कड़ाके की ठंड ने पकड़ मजबूत कर ली है। विशेष रूप से इंदौर जिले में 'तीव्र शीत लहर' का असर देखा गया जबकि शाजापुर और शिवपुरी जिलों में भी सामान्य शीत लहर ने लोगों को ठिठुरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के अलग-अलग हिस्सों में घने कोहरे का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, दतिया, भिंड, सीधी, रीवा और छतरपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में अति घना कोहरा छाने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुरैना, जबलपुर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भी घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ही शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह और सागर जिलों के विभिन्न हिस्सों में भी घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से गाड़ियां चलाने की सलाह दी गई है।
इन जिलों में पड़ेगी शीतलहर
मौसम विभाग ने एमपी के राजगढ़, इंदौर और शाजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में यह सामान्य से 3.0 से 2.2 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। मध्य प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान शिवपुरी में 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।