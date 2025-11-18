Hindustan Hindi News
बर्फीली हवाओं का सितम; मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट, 9 जिलों में बदली स्कूलों की टाइमिंग

संक्षेप: मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने एमपी के अलग-अलग हिस्सों में शीत लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आलम यह है कि सूबे के 9 जिलों में बदली स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है।

Tue, 18 Nov 2025 04:44 PMKrishna Bihari Singh वार्ता, भोपाल
मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाएं सितम ढा रही हैं। इन सर्द हवाओं के चलते सूबे में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हो गया है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में रात का तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। भोपाल में 84 साल पुराना नवंबर का तापमान रिकॉर्ड टूट गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश के लगभग आधे हिस्से में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। कुछ जिलों में ऑरेंज तो कई हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में ऑरेंज और यहां येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के राजगढ़, इंदौर, शाजापुर जिलों के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं एमपी के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, देवास, शिवपुरी, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कहीं-कहीं शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में भी चेतावनी

भोपाल, इंदौर और राजगढ़ में मंगलवार को तीव्र शीतलहर का अलर्ट है, जबकि धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, देवास, सीहोर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन, सागर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, पन्ना, दमोह, जबलपुर, कटनी, मैहर और शहडोल सहित कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी गई है।

इन जिलों में बदली स्कूलों की टाइमिंग

ठंड बढ़ने के साथ ही प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। इंदौर में कलेक्टर शिवम वर्मा ने 18 नवंबर से स्कूल सुबह 9 बजे लगने के आदेश दिए हैं। भोपाल में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 8:30 बजे से पहले शुरू न करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्वालियर, देवास, झाबुआ, छिंदवाड़ा, सागर, शहडोल, शिवपुरी और खंडवा में भी स्कूलों का समय बढ़ाया गया है।

भोपाल में टूटा रिकॉर्ड

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, भोपाल में रविवार-सोमवार की रात तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया जो नवंबर माह का वर्षों बाद का सबसे कम तापमान है। इससे पहले 1941 में भोपाल में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री रहने रिकॉर्ड है। प्रदेश में उत्तरी हवाओं के कारण ठंड का असर बढ़ रहा है। 22 नवंबर से दक्षिण-पूर्वी खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय होने की संभावना है।

राजगढ़ सबसे ठंडा

राजगढ़ 5.6 डिग्री तापमान के साथ सबसे ठंडा रहा। पचमढ़ी में 6.4, उमरिया में 7.6, नौगांव 7.8 और बैतूल में 8.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इंदौर में 7.7, ग्वालियर में 10.5, उज्जैन में 11 और जबलपुर में 9 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ।

इस बार नवंबर के पहले हफ्ते से ही तेज ठंड

नवंबर में इस बार पहले सप्ताह से ही तेज ठंड का असर देखा जा रहा है। पिछले दस वर्षों में नवंबर में बारिश और ठंड का संयुक्त असर देखने का ट्रेंड रहा है। इस बार अक्टूबर में भी सामान्य से 121 फीसदी अधिक बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में इस बार सर्दी के कई पुराने रिकॉर्ड टूटते दिखाई दे रहे हैं।

