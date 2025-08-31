ढीले नहीं पड़े मॉनसून के तेवर, MP के 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अपडेट

मौसम विभाग ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 24 घंटों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इस मौसम प्रणाली का मुख्य कारण मॉनसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण(Cyclonic Circulation) है।

अगस्त महीना पूरा होने के बाद भी मॉनसून के तेवर ढीले नहीं पड़े हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के लगभग 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, चंबल और सागर संभाग के साथ ग्वालियर और गुना के क्षेत्रों में भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 31 अगस्त से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में 24 घंटों में 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश हो सकती है। इस मौसम प्रणाली का मुख्य कारण मॉनसून ट्रफ और चक्रवाती परिसंचरण(Cyclonic Circulation) है।

आज और आगे कैसा रहेगा मौसम का हाल? 31 अगस्त: ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच, मंदसौर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट सहित 23 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, चंबल और सागर संभागों में भी तेज बारिश हो सकती है।

1 सितंबर: झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, देवास, खंडवा, सिवनी और बालाघाट जैसे जिलों में भारी बारिश की उम्मीद है। राज्य के बाकी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

2 सितंबर: रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, रीवा, मऊगंज और सीधी में भारी बारिश का अनुमान है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है।