MP से विदाई लेने के मूड में नहीं मॉनसून, इन जिलों में होगी तेज बरसात, पढ़ुिए अपडेट

मौसम विभाग की मानें तो उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर हवा के ऊपरी हिस्से में एक चक्रवात (घूमती हुई हवाओं का क्षेत्र) बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर मध्य प्रदेश से होते हुए विदर्भ तक एक द्रोणिका (ट्रफ लाइन) फैली हुई है।

सितंबर का एक पखवाड़ा बीच चुका है,अमूमन देश के कई हिस्सों से ये मॉनसून की विदाई का समय होता है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां से मॉनसून विदा होने को तैयार ही नहीं है। इनमें एक मध्य प्रदेश भी है। मौसम विभाग की मानें तो आज करीब 40 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। यहीं नहीं, आईएमडी ने इस महीने के अंत तक कई जिलों में भारी बारिेश का अनुमान लगाया है। मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से 21 फीसदी अधिक बारिश हुई है।

इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, पांढुर्णा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।