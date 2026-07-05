Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश की चेतावनी; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
Follow us on Google News
share

मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इससे झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा।

मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश की चेतावनी; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?

मध्य प्रदेश में मॉनसून के पूरी तरह से ऐक्टिव हो जाने के कारण लगातार बारिश देखी जा रही है। एमपी के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, चंबल, सागर, शहडोल और ग्वालियर डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर जोरदार बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है। सूबे में 10 जुलाई तक मौसम के खराब रहने की संभावना है।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल, बड़वानी, धार, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में भी होगी भारी बारिश

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, अनुपपुर, कटनी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभाना है।

इन जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, इंदौर, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड के मौसम पर बड़ा अपडेट! इन 5 जिलों में होगी झमाझम बारिश;पूरे हफ्ते का मौसम

10 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब

मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो राज्य में 8 जुलाई तक मौसम ज्यादा ही खराब रहेगा। इस दौरान कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश देखी जाएगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी लेकिन राज्य में 10 जुलाई तक मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में वीकेंड पर झमाझम बारिश से मस्त हुआ मौसम; IMD का रेड अलर्ट जारी

इन जिलों में बरसे मेघ

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे के दौरान आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा और पांढुर्ना के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश देखी गई है।

ये भी पढ़ें:बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी बहुत भारी
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News Mp News Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।