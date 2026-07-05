मध्य प्रदेश में जोरदार बारिश की चेतावनी; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?
मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। इससे झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 10 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा।
मध्य प्रदेश में मॉनसून के पूरी तरह से ऐक्टिव हो जाने के कारण लगातार बारिश देखी जा रही है। एमपी के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, चंबल, सागर, शहडोल और ग्वालियर डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर जोरदार बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है। सूबे में 10 जुलाई तक मौसम के खराब रहने की संभावना है।
इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के बैतूल, बड़वानी, धार, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं भी चलने की संभावना जताई गई है।
इन जिलों में भी होगी भारी बारिश
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, देवास, अनुपपुर, कटनी, छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती हैं। हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभाना है।
इन जिलों में झमाझम बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग की ओर से भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, इंदौर, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
10 जुलाई तक मौसम रहेगा खराब
मौसम विभाग ने कल यानी सोमवार को भी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो राज्य में 8 जुलाई तक मौसम ज्यादा ही खराब रहेगा। इस दौरान कई जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश देखी जाएगी। इसके बाद बारिश की तीव्रता में कमी आएगी लेकिन राज्य में 10 जुलाई तक मौसम के ज्यादा खराब रहने की संभावना है।
इन जिलों में बरसे मेघ
मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे के दौरान आगरमालवा, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बड़वानी, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, गुना, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, विदिशा और पांढुर्ना के अलग-अलग हिस्सों में झमाझम बारिश देखी गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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