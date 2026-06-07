एमपी में 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, कहां-कहां आंधी और बारिश का येलो अलर्ट?
मध्य प्रदेश में मानसून के 20 जून से पहले पहुंचने की उम्मीद है। इससे पहले मध्य प्रदेश में तेज आंधी-बारिश का दौर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है।
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और गोवा के बाकी हिस्सों, कर्नाटक के कुछ और हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ गया है। इसके मध्य प्रदेश में 20 जून से पहले पहुंचने की उम्मीद है। आमतौर पर एमपी में मानसून 15 जून तक आता है। इस बीच, मध्य प्रदेश में पिछले आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रविवार को भोपाल और इंदौर समेत कई जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अनुपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
कल कहां-कहां आंधी बारिश?
मौसम विभाग ने 11 जून तक मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कल यानी 8 जून को नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, दमोह, सागर और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
9 जून को इन जिलों में होगी बारिश
मौसम विभाग ने 9 जून को एमपी के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी भी चल सकती है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस नौगांव जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस पंचमढ़ी में दर्ज किया गया।
10 जून को इन जिलों में बारिश
वहीं 10 जून को सूबे के नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलिराजपुर, धार, इंदौर, देवास, अनुपपुर, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना है। बीते 24 घंटे की बात करें तो भोपाल, नर्मदापुरम और शहडोल डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर जबकि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और रीवा डिवीजन में इक्का-दुक्का जगहों पर बारिश दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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