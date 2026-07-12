एमपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; कल कैसा मौसम?
Madhya Pradesh Barish Forecast: मध्य प्रदेश में फिलहाल छिटपुट बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोई खास बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई है। IMD पूर्वी और पश्चिमी एमपी में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है।
मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश जारी है लेकिन जोरदार बारिश वाली परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान केवल रीवा और शहडोल डिवीजन में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। हाल फिलहाल में भारी बारिश वाला सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो 12 से 18 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।
इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में येलो अलर्ट
IMD की मानें तो हवाओं की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने कल यानी 13 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। IMD ने 13 जुलाई को बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, धार, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर और पांढुर्णा जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक एमपी में छिटपुट बारिश की संभावनाएं जताई है। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं अगले 24 घंटे के दौरान मेघालय में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
देश के इन राज्यों में भी जोरदार बारिश के आसार
IMD ने 12 से 18 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। 12 से 16 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जबकि 13 से 18 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा में जोरदार बारिश होने की संभावना है। 17 से 18 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में जबकि 12 से 18 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश की संभावना है। 13 से 18 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, 12 से 16 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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