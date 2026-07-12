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एमपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; कल कैसा मौसम?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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Madhya Pradesh Barish Forecast: मध्य प्रदेश में फिलहाल छिटपुट बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों में कोई खास बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई है। IMD पूर्वी और पश्चिमी एमपी में कहीं-कहीं तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी दी है।

एमपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; कल कैसा मौसम?

मध्य प्रदेश में छिटपुट बारिश जारी है लेकिन जोरदार बारिश वाली परिस्थितियां नहीं बन रही हैं। बीते 24 घंटों के दौरान केवल रीवा और शहडोल डिवीजन में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। हाल फिलहाल में भारी बारिश वाला सिस्टम बनता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की मानें तो 12 से 18 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है।

इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पांढुर्णा जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

कल इन जिलों में येलो अलर्ट

IMD की मानें तो हवाओं की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने कल यानी 13 जुलाई को भी राज्य के कई हिस्सों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। IMD ने 13 जुलाई को बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, धार, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर और पांढुर्णा जिलों में अलग-अलग जगहों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।

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इन हिस्सों में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 18 जुलाई तक एमपी में छिटपुट बारिश की संभावनाएं जताई है। देश के अन्य हिस्सों की बात करें तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। यही नहीं अगले 24 घंटे के दौरान मेघालय में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।

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देश के इन राज्यों में भी जोरदार बारिश के आसार

IMD ने 12 से 18 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं बारिश की संभावना जताई है। 12 से 16 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जबकि 13 से 18 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा में जोरदार बारिश होने की संभावना है। 17 से 18 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में जबकि 12 से 18 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में काफी ज्यादा बारिश की संभावना है। 13 से 18 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर, 12 से 16 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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