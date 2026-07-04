मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट; इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तूफानी हवाएं
एमपी में भारी बारिश को लेकर कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरात कई जिलों में तूफानी हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश में 10 जुलाई तक मौसम के खराब रहने का अनुमान है। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं।
इन जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान खरगोन और बड़वानी जिलों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अलग-अलग जगहों पर मूसलाधार बारिश भी देखी जा सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है।
इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के दौरान ही एमपी के बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान ही सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, गुना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
इन जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है।
कल भी जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट
मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, चंबल, रीवा और सागर डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी रविवार को भी कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर कई जिलों में येलो और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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