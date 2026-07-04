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मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट; इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तूफानी हवाएं

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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एमपी में भारी बारिश को लेकर कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में जोरदार बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट; इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, चलेंगी तूफानी हवाएं

मध्य प्रदेश में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरात कई जिलों में तूफानी हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश में 10 जुलाई तक मौसम के खराब रहने का अनुमान है। झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं।

इन जिलों में भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान खरगोन और बड़वानी जिलों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अलग-अलग जगहों पर मूसलाधार बारिश भी देखी जा सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तूफानी हवाएं चलने की संभावना है।

इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के दौरान ही एमपी के बुरहानपुर, खंडवा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

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इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट

IMD ने अगले 24 घंटे के दौरान ही सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, रतलाम, उज्जैन, देवास, गुना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और झंझावात का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।

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इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी देखी जा सकती है।

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कल भी जोरदार बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, शहडोल, चंबल, रीवा और सागर डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर झमाझम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार, कल यानी रविवार को भी कुछ जगहों पर जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। इसको लेकर कई जिलों में येलो और कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं भी चलेंगी।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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