एमपी में तेज हवाओं के साथ बरसेंगे बदरा; कहां ऑरेंज और किन जिलों में येलो अलर्ट?
एमपी में मॉनसून के बीच कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। किन जिलों में ऑरेंज और कहां-कहां जारी किया गया है येलो अलर्ट? इस रिपोर्ट में जानें…
मध्य प्रदेश में मॉनसून पहुंच गया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि यह बारिश ज्यादा राहत नहीं देगी। मौसम विज्ञानियों की मानें तो बारिश से तापमान गिरेगा लेकिन उमस बनी रहेगी। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते अलग-अलग जिलों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के डिंडोरी और मंडला जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने की संभावना जताई है।
आज इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग की मानें तो कल भी राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने मंगलवार को भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
एमपी में 5 जुलाई तक बारिश वाला मौसम
मौसम विभाग की मानें तो 29 और 30 जून को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। IMD ने 1 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी बडे़ इलाके में झमाझम बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सूबे के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा की स्पीड कहीं-कहीं 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल
पीटीआई-भाषा ने मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के कई राज्यों में सक्रिय रूप से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले दो से तीन दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर के कुछ और हिस्सों, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो दिल्ली में 4 जुलाई तक मॉनसून पहुंचने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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