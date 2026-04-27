एमपी मौसम के तेवर तीखे; खजुराहो में 45°C तापमान; कल कहां-कहां गरज चमक का अनुमान?
एमपी में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है। मध्य प्रदेश के खजुराहो और विदिशा जैसे शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश में वर्तमान में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी है। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। इसमें खजुराहो 45 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थानों में से एक रहा। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हालांकि, अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश की संभावना से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान खजुराहो (छतरपुर) में 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो में लू का असर रहा। वहीं दतिया जिले में रातें गर्म रहीं। पिछले 24 घंटों के दौरान, भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर संभागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई जबकि अन्य संभागों में मौसम शुष्क रहा।
मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढुर्णा जिलों में लू चलने का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है।
वहीं मौसम विभाग ने बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच देखा जा रहा है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर जहां तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। अकोला में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड का वेदर अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार, 29 अप्रैल तक जम्मू-कश्मीर में जबकि 28 से 30 अप्रैल और 03 मई को हिमाचल प्रदेश में और 28 अप्रैल से 03 मई के दौरान उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है।
एमपी और छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल
अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 29 अप्रैल से 1 मई के बीच छत्तीसगढ़ में तेज आंधी की संभावना है। आंधी के दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कभी-कभी यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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