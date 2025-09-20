एमपी के 3 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, और कहां-कहां मौसम रहेगा खराब?
मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि मानसून भिगोता हुआ वापसी करेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है। कहां-कहां मौसम रहेगा खराब? विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मौसम विज्ञानियों की मानें तो ऐसा लग रहा है कि इस बार मानसून राज्य को भिगोता हुआ वापसी करेगा। बीते 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के चंबल, शहडोल, भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। इंदौर संभाग के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान कुछ जिलों में जोरदार बारिश की चेतावनी दी है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बड़वानी, अलीराजपुर, धार जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड और मुरैना जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जारी किया है। इन जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके साथ ही मौसम विभाग की ओर से आज ही के दिन सूबे के श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग की मानें तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए पर परिस्थितियां अनुकूल हैं। इस बीच 25 सितंबर के आसपास म्यांमार-बांग्लादेश के तटों के पास पूर्व-मध्य और इससे लगे उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव के बनने की संभावना है। इससे कुछ हिस्सों में बारिश देखी जा सकती है।