एमपी पर मौसम मेहरबान, इन जिलों में जोरदार बारिश के आसार; IMD का येलो अलर्ट
Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज भी सूबे के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अनुमान जताया है। पढ़ें IMD का लेटेस्ट अपडेट…
मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर बरकरार है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। ग्वालियर, चंबल, सागर, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभागों के जिलों में कुछ जगहों पर बारिश हुई है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में कई जगहों पर अच्छी बारिश देखी गई है। मौसम विभाग ने सूबे के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का अनुमान जताया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी और धार जिलों में कहीं-कहीं गरज चमक और झंझावात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही सूबे के भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, अलीराजपुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही झाबुआ, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरया, निवाड़ी, मैहर, पांढुर्णा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ फुहारें पड़ने का येलों अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरिसंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग ने 22 सितंबर को भी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।