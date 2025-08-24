मध्य प्रदेश में जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर, किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट?
एमपी में झमाझम बारिश वाला मौसम जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने सूबे के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का अनुमान जताया है। किन जिलों में ऑरेंज और कहां येलो अलर्ट? इस रिपोर्ट में जानें…
मध्य प्रदेश में कम दबाव और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झमाझम बारिश वाला मौसम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जोरदार बारिश देखी गई। खासतौर पर सीधी में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते सूबे में बारिश वाला मौसम रहेगा। अगले 6 से 7 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। यदि अगले 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश में 24 तारीख को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही सूबे के विदिशा, रायसेन, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और दमोह जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और झंझावात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभा ने अगले 24 घंटे के दौरान ही भोपाल, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाहजहांपुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं-कहीं हवा की स्पीड 30 ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग की मानें तो कल भी सूबे के कई हिस्सों में कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।