एमपी में बारिश का दौर तेज, इन जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट, जानें IMD एडवायजरी
मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। IMD ने नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा समेत कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों में तापमान 2-3 डिग्री तक गिर सकता है। किसानों और आम लोगों को मौसम विभाग ने सतर्क रहने और एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी है।
MP Weather Update: मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता नजर आ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, 2 जुलाई की सुबह तक नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इन इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है।
इन जिलों में भी बारिश और गरज-चमक का अलर्ट
मौसम विभाग ने भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, मुरैना, भिंड, रीवा, सतना, कटनी, जबलपुर, सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर समेत कई जिलों में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
बीते 24 घंटे में कई जिलों में झमाझम बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। देवास जिले के खातेगांव में सबसे अधिक 115 मिमी बारिश हुई, जबकि सीहोर के आष्टा में 109 मिमी और पचमढ़ी में 88.4 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बैतूल, नर्मदापुरम, शिवपुरी, सतना, बालाघाट और हरदा समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
तापमान में आएगी गिरावट
IMD के अनुसार, मानसून के सक्रिय होने से अगले तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।
किसानों और आम लोगों के लिए जरूरी सलाह
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि बारिश और गरज-चमक के दौरान खेतों में काम करने से बचें। फसल, बीज और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें तथा खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहीं आम लोगों से अपील की गई है कि आकाशीय बिजली के दौरान पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे शरण न लें, अनावश्यक यात्रा से बचें और मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट पर नजर बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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