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MP Weather: अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, जानें इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश में लो प्रेशर एरिया और मानसून टर्फ के असर से बारिश का दौर जारी रहेगा। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में 24 घंटे के दौरान 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश हो सकती है।

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बारिश में छाता लेकर जाती महिलाएं

मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा। लो प्रेशर एरिया (निम्न दाब क्षेत्र) और मानसून टर्फ की वजह से प्रदेश के पूर्वी हिस्से में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इसके असर से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में अगले तीन दिन भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, कुछ जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच या इससे ज्यादा बारिश हो सकती है।

इन इलाकों में हो सकती है बारिश

रविवार को जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना, रीवा, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में तेज बारिश के आसार हैं। रायसेन और नर्मदापुरम में भी भारी बारिश हो सकती है।

इसके अलावा भोपाल, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, अलीराजपुर, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सतना, मैहर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश जारी रह सकती है।

भोपाल और ग्वालियर-चंबल में भी असर

मौसम एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार, पूर्वी हिस्से में सक्रिय सिस्टम का असर भोपाल, नर्मदापुरम और ग्वालियर-चंबल संभाग में भी देखने को मिलेगा। 16, 17 और 18 अगस्त को इन संभागों के कुछ जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में बारिश का दौर ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है।

बीते सप्ताह प्रदेश में अच्छी बारिश हुई

मानसून के लिहाज से मध्य प्रदेश में बीता सप्ताह बेहतर रहा। सात दिन में प्रदेश में औसतन 4.2 इंच बारिश हुई। इसके साथ ही सीजन की कुल बारिश 21.4 इंच पहुंच गई है। हालांकि यह सामान्य कोटे से 12 प्रतिशत यानी करीब 3 इंच कम है। अब तक प्रदेश में 24.4 इंच बारिश होनी चाहिए थी।

अगस्त के दूसरे सप्ताह में मानसून टर्फ, डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया सक्रिय रहे। इसके कारण खासकर पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश हुई। भोपाल में दो दिन में ही 8.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पुराने और नए शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सीहोर में भी भारी बारिश के कारण कोलांस नदी उफान पर रही और बड़ा तालाब में पानी की आवक बढ़ी। अब बड़ा तालाब सिर्फ **डेढ़ फीट खाली** है।

9 दिन देरी से आया था मानसून

इस बार मानसून मध्य प्रदेश में 9 दिन देरी से 24 जून को पहुंचा था। हालांकि अगले नौ दिन में पूरे प्रदेश को कवर कर लिया। देरी के कारण जून में बारिश सामान्य से 30 प्रतिशत कम रही। जुलाई के पहले सप्ताह में स्थिति सुधरी और बारिश सामान्य से 8 प्रतिशत अधिक हो गई। दूसरे सप्ताह में मानसून कमजोर रहा और औसतन आधा इंच भी बारिश नहीं हुई। इसके बाद तीसरे सप्ताह में मानसून ने रफ्तार पकड़ी और 3.3 इंच बारिश हुई। चौथे सप्ताह और अगस्त के दूसरे सप्ताह में भी भारी बारिश का दौर बना रहा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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