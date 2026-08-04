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MP Weather: भोपाल-इंदौर समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें बीते 24 घंटे कैसा रहा मौसम?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, रीवा और जबलपुर संभाग के कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।

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तेज बारिश में सड़क पार करते बच्चे और बड़े

MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (5 अगस्त) सुबह तक के लिए भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम और उज्जैन समेत 27 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है।

इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश

गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, मंडला, दमोह और सागर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है।

इसके अलावा ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मैहर जिलों में कहीं-कहीं बारिश और बिजली चमकने की संभावना है।

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बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में इंदौर और चंबल संभाग के कई इलाकों में बारिश हुई। भोपाल, ग्वालियर और रीवा संभाग के कुछ स्थानों पर भी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश डबरा (75.1 मिमी) और रतलाम (65 मिमी) में रिकॉर्ड की गई।

इस दौरान भिंड में 35 किमी/घंटा, जबलपुर में 36 किमी/घंटा, उज्जैन और नीमच में 33 किमी/घंटा तथा सागर और आगर में 31 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं।

सबसे गर्म और सबसे ठंडे शहर

प्रदेश का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस खजुराहो (छतरपुर) में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस खरगौन में रिकॉर्ड हुआ। सबसे कम अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया।

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क्यों सक्रिय हुआ मानसून?

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ इस समय अनूपगढ़, दिल्ली, शाहजहांपुर, बस्ती और छपरा होते हुए पूर्वोत्तर भारत की ओर गुजर रही है। इसके अलावा उत्तर हरियाणा, उत्तर-पूर्व राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, उत्तर-पश्चिम बिहार और सौराष्ट्र के आसपास अलग-अलग ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे तक बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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