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MP का मौसम कर रहा कन्फ्यूज, एक तरफ चल रही लू, तो दूसरी तरफ कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
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बीते दिन प्रदेश के देवरी सागर में 3 मिमी और जबलपुर में 2.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जबलपुर में 46 KMPH, सागर में 43 KMPH, शहडोल में 37 KMPH और नरसिंहपुर में 35 KMPH की गति से हवा चली।

MP का मौसम कर रहा कन्फ्यूज, एक तरफ चल रही लू, तो दूसरी तरफ कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मध्य प्रदेश में बीते कई दिनों से जारी भीषण गर्मी के बीच इन दिनों मौसम की आंखमिचौली चल रही है। एक तरफ प्रदेश के लोग तापमान के 45 डिग्री के आसपास रहने से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम में अचानक आए बदलाव से राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है और वातावरण में ठंडक घुल गई है।

गुरुवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के सात जिलों सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्णा जिलों में बारिश होने या गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इसके अलावा शुक्रवार (29 मई) को विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में बारिश व करीब 35 जिलों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है।

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गुरुवार को इन जिलों के लिए रेड अलर्ट

गुरुवार को मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में अत्यधिक हीट वेव, आंधी-तूफान और झोंकेदार हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है, वहीं 10 जिलों के लिए हीट वेव व तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश के सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में तीव्र ऊष्ण लहर चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग के अनुसार यहां 40 से 50 किमी/घंटा की गति से झोंकेदार हवाएं चलने के साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है।

इसके अलावा विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, उमरिया, कटनी, मैहर और छिंदवाड़ा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में हीट वेव चलने व गर्म रात रहने और झंझावत व वज्रपात के साथ ही 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने का भी अनुमान लगाया है।

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बुधवार को खजुराहो व नौगांव रहा सबसे गर्म

बीते दिन के मौसम की बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46.6°C खजुराहो तथा नौगांव (छतरपुर) में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस नर्मदापुरम के पचमढ़ी में दर्ज किया गया। इस दौरान प्रदेश के राजगढ़, रीवा, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह और दतिया जिलो में लू का असर रहा तथा छिंदवाड़ा और गुना जिले में गर्म रात दर्ज की गई। इसके अलावा बीते दिन प्रदेश के देवरी सागर में 3 मिमी और जबलपुर में 2.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा जबलपुर में 46 KMPH, सागर में 43 KMPH, शहडोल में 37 KMPH और नरसिंहपुर में 35 KMPH की गति से हवा चली।

बीते दिन सबसे ज्यादा गर्म रहे MP के 5 शहर

खजुराहो (छतरपुर)/नौगांव (छतरपुर)- 46.6 डिग्री सेल्सियस

दतिया- 45.7 डिग्री सेल्सियस

रीवा- 45.4 डिग्री सेल्सियस

दमोह- 45.2 डिग्री सेल्सियस

राजगढ़/टीकमगढ़- 45 डिग्री सेल्सियस

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मौसम की प्रमुख विशेषताएं

आगामी 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम, पूर्व-मध्य और पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और संलग्न क्षेत्रों के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में लगातार सक्रिय है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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