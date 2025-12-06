Hindustan Hindi News
मध्य प्रदेश के इन जिलों में 2 दिन शीतलहर का येलो अलर्ट, कहां 4°C दर्ज हुआ तापतान?

संक्षेप:

MP Mausam: मध्य प्रदेश में एकबार फिर शीतलहर का सितम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीत लहर का प्रकोप देखा गया। मौसम विभाग ने दो दिन के लिए सूबे के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

Dec 06, 2025 03:58 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
Madhya Pradesh Weather: मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एकबार फिर शीतलहर का सितम देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, शहडोल, इंदौर और सिवनी जिलों में शीत लहर का प्रकोप देखा गया। वहीं सूबे के शाजापुर, नरसिंहपुर, बैतूल जिलों में शीतल दिन देखा गया। मौसम विभाग ने आज और कल यानी दो दिन के लिए सूबे के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, शहडोल, सिवनी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार को भी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां देखी जाएंगी।

मौसम विभाग ने 7 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़, सीहोर, इंदौर, शाजापुर, शहडोल और सिवनी जिलों के कुछ हिस्सों में शीत लहर का प्रभाव देखा गया।

बीते 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम और शहडोल संभागों के जिलों में तापमान में 2.3 डिग्री से 2.8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कल्याणपुर (शहडोल) में दर्ज किया गया। बाकी संभागों के जिलों के तापमानों में विशेष बदलाव नहीं आया।

झारखंड में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। इस दौरान गुमला में राज्य का सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 11 जिलों में शीत लहर का अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, बोकारो और खूंटी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
