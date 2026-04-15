Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मध्य प्रदेश में 43°C पहुंचा तापमान; लू बरपाएगी कहर, इन जिलों में येलो अलर्ट

Apr 15, 2026 04:11 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

MP Mausam: मध्य प्रदेश और झारखंड सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप शुरू हो गया है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर नहीं निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मध्य प्रदेश में 43°C पहुंचा तापमान; लू बरपाएगी कहर, इन जिलों में येलो अलर्ट

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। आलम यह कि तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के गिरवर (शाजापुर) में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान से आ रही गर्म हवाओं के कारण कई जिलों में लू चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के दौरान तापमान के और बढ़ने का अनुमान जताया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, खूब पानी पिएं और सूती कपड़े पहनें।

इन जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छिंदवाड़ा, मंडला, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में 15 से 19 अप्रैल तक लू चलने की संभावना जताई है। इस दौरान कई जगहों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

गिरवर शाजापुर में 43 डिग्री पहुंचा तापमान

मध्य प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस गिरवर (शाजापुर) में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस पचमढ़ी (नर्मदापुरम) दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान छिंदवाड़ा जिले में लू का प्रभाव देखा गया। बीते 24 घंटों के दौरान उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में 2.2 से 2.3 डिग्री सेल्सियस की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

19 अप्रैल तक लू का प्रकोप

मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 19 अप्रैल तक लू के प्रकोप को देखते प्रशासन ने लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर न निकलने और खूब पानी पीने की सलाह दी है।

ये भी पढ़ें:सावधान! अगले 48 घंटों में कहर बरपाने आ रही लू, दिल्ली-NCR का क्या हाल?

झारखंड के कई हिस्सों में 40 डिग्री पार तापमान

झारखंड में भी गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। झारखंड के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में पारा 3 से 5 डिग्री और बढ़ सकता है। सरायकेला और मेदिनीनगर जैसे जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है। वहीं 17 और 18 अप्रैल को कई इलाकों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में गर्मी का प्रकोप तेज, पारा 41°C पार; 17 अप्रैल से हीटवेव का अलर्ट

इन राज्यों में भी लू की चेतावनी

मौसम विभाग ने 15 से 19 अप्रैल के दौरान विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में जबकि 16 से 19 अप्रैल के दौरान छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विभिन्न हिस्सों में लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की ओर से 17 से 19 अप्रैल के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में जबकि 15 से 18 अप्रैल के दौरान मध्य महाराष्ट्र में और 16 से 18 अप्रैल के दौरान मराठवाड़ा में लू चलने की संभावना जताई है।

ये भी पढ़ें:झारखंड मौसमः सितम ढा रही गर्मी, तापमान 40 डिग्री के पार; लू का अलर्ट
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Weather Weather News Weather Update अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।