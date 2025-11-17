एमपी में शीत लहर पड़ने का ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड?
संक्षेप: मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमालयी राज्यों की चोटियों पर होने वाली बर्फबारी का सीधा असर मध्य भारत तक देखा जा रहा है। यही नहीं मध्य भारत के निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों में तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नवंबर महीने से ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर देखी जा रही है। मौसम विभाग ने सूबे के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़ और इंदौर जिलों के कई हिस्सों में कड़ाके की शीत लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट
वहीं एमपी के विदशा, रायसेन, सिहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और बालाघाट जिलों के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
खबर अपडेट हो रही है।