Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़mp weather forecast orange alert for cold wave in some districts
एमपी में शीत लहर पड़ने का ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड?

एमपी में शीत लहर पड़ने का ऑरेंज अलर्ट, किन जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड?

संक्षेप: मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Mon, 17 Nov 2025 04:09 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

हिमालयी राज्यों की चोटियों पर होने वाली बर्फबारी का सीधा असर मध्य भारत तक देखा जा रहा है। यही नहीं मध्य भारत के निचले और मध्य क्षोभमंडलीय स्तरों में तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में नवंबर महीने से ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर देखी जा रही है। मौसम विभाग ने सूबे के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल, राजगढ़ और इंदौर जिलों के कई हिस्सों में कड़ाके की शीत लहर चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में शीत लहर का येलो अलर्ट

वहीं एमपी के विदशा, रायसेन, सिहोर, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, धार, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, रीवा, सतना, शहडोल, उमरया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर और बालाघाट जिलों के कुछ हिस्सों में शीत लहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।

खबर अपडेट हो रही है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|