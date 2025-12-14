मध्य प्रदेश में अब कोहरा बरपाएगा कहर, शीतलहर भी पड़ेगी; इन जिलों में येलो अलर्ट
मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। अब सूबे में कोहरे का प्रकोप देखा जाएगा। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर शीत लहर का भी अलर्ट जारी किया है। किन जिलों में कोहरा बरपाएगा कहर? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
मध्य प्रदेश में मौसम बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में अब कोहरे के साथ ही शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को अलग-अलग स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों के विभिन्न हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही रीवा, सतना, छतरपुर जिलों के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नरसिंहपुर जिले में शीतल दिन रहने का अनुमान है। मौसम विभाग की मानें तो कल यानी सोमवार को भी मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में कोहरा छाने की संभावना है।
मौसम विभाग ने सोमवार को ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सिंगरौली, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी जिलों के विभिन्न हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है।
बीते 24 घंटे की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट देखी गई है। भोपाल संभाग के जिलों में सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा है। वहीं इंदौर संभाग के जिलों में यह सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा है। सूबे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री सेल्सियस पंचमढ़ी (नर्मदापुरम) में दर्ज किया गया है।