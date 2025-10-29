Hindustan Hindi News
तूफान मोंथा के कहर के बीच मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 31 तक का हाल

संक्षेप: चक्रवाती तूफान मोंथा और पश्चिम मध्य अरब सागर पर डिप्रेशन के बीच मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 31 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Wed, 29 Oct 2025 04:47 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
चक्रवाती तूफान मोंथा ने आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तबाही मचाई है। यह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। वहीं पश्चिम मध्य अरब सागर पर एक डिप्रेशन यानी अवदाब देखा जा रहा है। मौसम विभाग की मानें तो इन वेदर सिस्टम का असर मध्य भारत तक देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के भी अलग-अलग हिस्सों में 2 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग ने 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश, 29 को पश्चिमी मध्य प्रदेश में, 29 और 30 अक्टूबर को पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान कुछ जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बैतूल, नीमच, मुरैना, श्योपुरकलां, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांढर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कुछ हिस्सों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

30 अक्टूबर को एमपी के बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, पन्ना, दमोह, मैहर और बालाघाट जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल जिलों के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के खरगौन, बड़वानी, अलिराजपुर, झाबुआ, धार, सिंगरौली, सीधी और मऊगंज के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस महीने यानी 31 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है।

