एमपी में भारी बारिश की चेतावनी; पांच जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, इंदौर, चंबल, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर डिवीजन में अलग-अलग जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने एमपी के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, शाजापुर, डिंडोरी जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी।
इन जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बड़वानी, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, आगर, गुना, अशोकनगर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है।
इन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग की ओर से रायसेन, नर्मदापुरम, खरगोन, अलीराजपुर, बालाघाट, सागर, पांढुर्णा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो इस हफ्ते यानी 6 जुलाई तक मध्य प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने कल भी कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने कल यानी पहली जुलाई को देवास, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी और शाजापुर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है।
बैतूल में तेज धार में बहे 2 लोगों की मौत
इस बीच बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र में उफनती चंपा नदी पर डूबे रपटे को पार करते वक्त बाइक समेत बहे 2 लोगों की लाशें घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर नदी किनारे झाड़ियों में बरामद की गईं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिपलई गांव निवासी 42 वर्षीय राजेश बिहारे और 40 वर्षीय दद्दू धुर्वे सोमवार शाम देवपुर से अपने गांव लौट रहे थे। लगातार बारिश के कारण चंपा नदी उफान पर थी। फिर भी दोनों ने मोटरसाइकिल से रपटा पार करने की कोशिश की। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से दोनों बाइक समेत नदी में बह गए।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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