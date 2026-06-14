एमपी में 2 दिन ऑरेंज-येलो अलर्ट; 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, कहां-कहां बारिश?
मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों में भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।
Madhya Pradesh Weather Forecast: मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर और जबलपुर सहित कई जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि मॉनसून अपने तय समय से 3 से 4 दिन की देरी से चल रहा है। एमपी में मॉनसून के 18 जून तक दाखिल होने की उम्मीद है।
बारिश का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान एमपी के विदिशा, रायसेन और सागर जिलों के अलग-अलग हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान ही भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सतना, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
50 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
इन जिलों में हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने 15 जून को मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
कल इन जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 15 जून को भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्ना जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है।
कल इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने 15 जून को ही श्योपुर, राजगढ़, आगरमालवा जिलों के अलग-अलग हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बौछारें पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक देखी जा सकती है। सूबे में मॉनसून के एक्टिव होने में अभी देर है। अगले 4-5 दिनों में मॉनसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाकी हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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