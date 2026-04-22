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MP Weather: आसमान से बरस रही आग; 43 डिग्री के पार तापमान, IMD ने गुड न्यूज भी दी

Apr 22, 2026 09:53 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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MP Weather: मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। पारा 43 डिग्री पार कर गया है। भोपाल में भी बेहद गर्मी पड़ रही है। इस बीच आईएमडी ने आज कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाओं की भविष्यवाणी की है।

MP Weather: आसमान से बरस रही आग; 43 डिग्री के पार तापमान, IMD ने गुड न्यूज भी दी

MP Weather: मध्य प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। दिन में भीषण गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। तापमान 43 डिग्री पार कर गया है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कुछ जिलों में आंधी, गरज-चमक और हल्की बारिश की भविष्यवाणी भी की है। आईएमडी के अनुसार 25 अप्रैल तक प्रदेश में यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना है।

प्रदेश में गर्मी ने फिर प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी भोपाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और कुछ जिलों में पारा 43 डिग्री तक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हालात विकट बन रहे हैं। लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।

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43 डिग्री तक पारा पार

मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क रहा, लेकिन तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री तक दर्ज किया गया। उमरिया जिले में ‘गर्म रात’ (वार्म नाइट) की स्थिति भी बनी रही।

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जिलावार तापमान जानिए

गर्मी का असर प्रदेशभर में साफ दिख रहा है। नर्मदापुरम में 43 डिग्री, सीधी में 42.6 डिग्री, नौगांव में 42.5 डिग्री, रायसेन में 42.2 डिग्री, रतलाम में 42 डिग्री, सतना में 41.6 डिग्री और दमोह में 41.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। भोपाल और ग्वालियर में 40.2 डिग्री, जबलपुर में 40.6 डिग्री और इंदौर में 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

लू से लोग बेहाल

राज्य के कुछ हिस्सों में लू और गर्म हवाओं का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में दिन के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। लोगों को खासकर दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने को कहा गया है।

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इन जिलों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं

इस बीच मौसम का दूसरा पहलू भी सक्रिय है। सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट जिलों में कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है।

भोपाल में 40 डिग्री पार तापमान

राजधानी भोपाल में भी गर्मी का असर तेज है। यहां अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान गिरकर 23.4 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बादल छंटने से रात का तापमान थोड़ा गिरा है, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण गर्मी और बढ़ रही है।

Gaurav Kala

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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